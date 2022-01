Ik ben het hele verhaal helemaal zat. John de Mol wordt nu neergezet als een lompe lul. Ik kan mij helemaal vinden in het verhaal van John. Als er een grasmaaier is verdwenen uit jouw schuur, dan moet je aangifte doen bij de politie. Zolang er geen aangifte is gedaan, gebeurt er ook niets. Of gaan we nu zeggen 'het is de schuld van de overheid want de overheid heeft haar burgers niet onder controle? De overheid is ziende blind? Als er 100 mensen een diefstal hebben gepleegd dan moet het hele volk onder de loep worden genomen?'

Nee, John de Mol is niet verantwoordelijk voor fratsen die individuele mensen waar hij mee werkt uithalen. Als mijn buurman mij een kopstoot geeft, moet ik aangifte doen. Ik kan niet de buurvrouw de schuld geven met als reden dat zij haar man niet in de hand had.