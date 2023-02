Gaat superlekker met de carrière van Ajax-legende Mohamed Ihattaren (0 competitiewedstrijden in het eerste). Iedereen roept alleen maar dat meneer zo goed kan voetballen, maar wat wij zien is een moddervette worst die alleen maar in het nieuws is met gezeik met criminelen en gedoe met vrouwen. In september was-ie heel eventjes verloofd met """influencer""" Yasmine Dinges, maar daarna brandde z'n Porsche uit. Nu is Ihattaren weer opgepakt omdat-ie 'een' ex een paar penalty's gegeven zou hebben. En types als Sneijder en Vanenburg maar aandacht besteden aan deze roekeloze hark. De politie zou z'n woning hebben doorzocht. Helemaal top hoor Mo, Alhamdoelillah, lekker doorklootviolen zo.