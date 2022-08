Hoge bomen vangen veel wind. Een niemandalletje in de zondagamateurs krijgt niet de pers die een Ajacied of PSV-ers of Feyenoorder krijgt. Maar dat is met alles zo. Ik ben nog opgegroeid met de krant, het journaal en een leven waar niet hijgerig elk "incident" of "vermeend incident" dubbel en dwars werd uitgelicht. Wellicht dat daardoor, die verstikkende stroom 'nieuws' mensen een beetje de weg kwijt raken. Om maar niet eens te beginnen over de stroom agitprop en nepnieuws. Het mooiste platform om eens te kijken in de hoofdjes van de wappies en ander extreem(rechts) malloten is Twitter een perfect medium. Zitten er honderden zo niet duizenden tussen met account nummer 9 of 10 en ze zijn zich van geen kwaad bewust is schuld van Twitter, WEF, EU, NAVO, Biden en Rutte. Bizar dat.