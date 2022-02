De voetbalzondag kent nog een late beslissing. Kwoot Ajax.nl: "Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax. Dit heeft hij na gesprekken in de afgelopen dagen met de Raad van Commissarissen (RvC) en algemeen directeur Edwin van der Sar besloten en aan hen meegedeeld. Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen." De eeuwige overspelval, is ie d'r toch weer ingetuind. De verklaring staat barstensvol excuses en knielbewegingen, tot en met Van der Sar die "de situatie voor iedereen afschuwelijk" vindt en de voorzitter van de RvC die Overmars nog wel "waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft" noemt. Ajax heeft een vierde official met een VAR-scherm mee laten kijken voordat het besluit is genomen, maar door alle Cruyffiaanse woordenbrij leest het statement wel als een soort schwalbe: "Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s", wat betékent dat precies? Wat schreef ie, waren het dickpics en is foute sms'jes sturen niet gewoon geel in plaats van schaamrood plus schorsing? Analisten, de derde helft wordt een latertje vanavond!