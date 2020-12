Op de foto hierboven Ajax-voetballer Quincy P., die is opgepakt in verband met een steekpass steekpartij. Het verklaart meteen waarom P. (speler van Ajax) de laatste maanden zo abominabel opereerde in het shirt van Ajax. Terwijl Ajax heel erg zijn best doet om aan te geven dat een steekpartij van een speler van Ajax toch vooral heel weinig te maken heeft met Ajax zien wij gewoon een Ajacied (namelijk P.) die een familielid in diens knie zou hebben gestoken. De advocaat van de speler van Ajax zegt dat het verhaal niet waar is, maar die tactiek zien we wel vaker bij boeven, of dat nu spelers van Ajax zijn of niet. Ondertussen gaan er op sociale media en in voetbaltamtams wat screenshots rond met steekwondfoto, de steekwond die veroorzaakt zou zijn door speler P. van de club Ajax, en wat teksten over het gedrag van meneer P. Als u niet tegen wondjes kunt, vooral niet op 'Lees verder' klikken.

Tot slot nog een kleine selectie van grappen over P. (Ajax): gaf hij maar goede steekballen, als voetballer sneed hij ook al als een mes door de boter, anti mes pro mes, Promes snijdt aan twee kanten, Ajacied met het mes tussen de tanden, zijn favoriete speler is Messi, Promes steekt goed in zijn vel, 'wie had dat gedacht van een voetballer met potentie naar vier jaar detentie', Promes deze zomer gewoon in het oranje (en dan een foto van Promes in een gevangenispak), Promes de pas afgesneden en nog heel veel andere leuke grapjes.

UPDATE: Promes staat weer vrij. Blijft wel verdachte.