Zijn we er toch ingetuind. Want wij kunnen wel de hele dag doen alsof dat vriendschappelijk interlandvoetbal stomvervelend is (is het ook), maar we zitten toch met natte haartjes en een schaal chipsnootjesbier voor de televee voor de Klassieke Ontmoeting tussen de Hun en Oranje. Duitsland is vrij goed in voetballen (zaterdag met 0-2 gewonnen bij de Vizeweltmeister) maar die van ons wonnen laatst toch maar mooi met 4-0 van Schotland dus wie weet. Joshua Brenet (1 maand onvoorwaardelijk op de bank) zit niet bij de selectie, Memphis wel. Hup Holland hup.

JAHAA: 0-1 Veerman 4'