De familie Ihattaren koopt verdacht brandbare auto's, want vorige week ging de BMW 3 Serie van broer Yassir al in vlammen op en vannacht was het de beurt aan de Porsche Panamera van Ajax-speler Mo Ihattaren. Tegenvaller voor de voetballer die zaterdag nog een meerjarig contract tekende met zijn vrouw Yasmine. De fikkende Porsche lijkt het bewijs dat Mo'tje zich niet kan losrukken uit de criminele wereld waar hij al lange tijd mee in verband wordt gebracht. Het wie en wat is niet geheel duidelijk, maar het feit dat hij bij criminelen op bezoek gaat in de gevangenis en dat Mocromaffia-verdachten in het Marengo-proces met de Ajax-leasebak van Ihattaren bij hun rechtszaak verschenen, doet vermoeden dat hij graag met grote spelers uit de criminele selectie hangt. Spelers die het niet eens waren met zijn vriendinkeuze, wat eerder al tot een brandende vierwieler en bedreigingen aan zijn adres leidde en voor Ajax de aanleiding was om hem een tijdje niet mee te laten trainen. Destijds voor zijn familie nog reden om vol overtuiging te stellen dat ze niets te maken hebben met criminaliteit en bedreigingen, dus we zijn benieuwd of ze daar twee uitgebrande auto's later nog steeds zo over denken.

UPDATE: Het is gewoon jaloezie, aldus Mo