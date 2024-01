Wat is dat toch met die Ajacieden. Vroeger had je Patrick Kluivert, toen had je Quincy Promes en nu heb je Mo Ihattaren. De oud-speler van Ajax en nog een hele hoop andere clubs wordt volgens bronnen van het ANP vervolgd voor mishandeling, en dat is niet zo gek want vorig jaar werd Mo Ihattaren al opgepakt vanwege mishandeling, en wel mishandeling 'in de relationale sfeer'. Ihattaren wordt ook nog vervolgd voor "een poging tot uitlokking van bedreiging". Dat worden weinig pogingen op doel binnenkort, Mootje. "Het Openbaar Ministerie kan alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend."