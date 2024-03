We approve this message

Er zijn weleens dagen (alle) dat wij de video's van Harry Vermeegen op Twitter niet helemaal uitkijken. Maar deze is een uitzondering. Vermeegen (ooit door iemand omschreven als 'een soort lege binnenkant van een Kinder Surprise-ei', red.) heeft het ergens over, waar hij verstand van heeft: mannetjes bij de tv zoals Tom Egbers. Ieder woord wat Harry over Tom zegt is raak. Vrienden! Ja? Tom Egbers! Nou? Kijken! Wat? Nou! Dit!