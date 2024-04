Nieuw plan uit de baret van Derk Boswijk, de Rambo uit Kockengen LARP'ende CDA'er die grossiert in woeste voorstellen. Kleine Kissinger heeft nu bedacht om met NAVO-materieel vanuit Polen Russische raketten uit het Oekraïense luchtruim te gaan schieten. Slecht plan vindt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif die wel echt verstand heeft van dit soort zaken: "Anders doen we alsof de NAVO wordt aangevallen. Dan krijgen we een rare politieke situatie." Die toestand heet Artikel 5 en dan zul je zien dat terwijl NATO SecGen M. Rutte nog de dozen aan het uitpakken is het vrije westen opeens aan de vooravond van een nucleaire holocaust staat. Met dank aan Derk. Maar het staat Boswijk natuurlijk vrij zichzelf naar Oekraïne te schieten, Kiev kan nog wel wat kerels gebruiken.