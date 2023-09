Daar gaat onze participatie in deze Big Brother-maatschappij. Niet langer zakkenrollers spotten tijdens hun werkdag. Niet langer schrikken van de belachelijke hoeveelheid toeristen. Niet langer lachen om zwalkende zuipstappers in de late uurtjes. Niet langer meekijken met dodenherdenking en de nacht daarna loeren naar kransentrappers. Niet langer live meegluren met aanslagen, steek- en schietpartijen en afrekeningen in het criminele circuit. Niet langer altijd virtueel aanwezig bij alle demonstraties. Het einde van een tijdperk: de livestream op De Dam in Amsterdam is niet meer. ZE willen niet dat u nog langer kunt meekijken (nog opzoeken wie ZE zijn, red.). Volgens de officiële berichten is de Dam-ziener gestorven aan technisch malheur. Maar er gloort hoop aan de langzaam door het beeld schuivende horizon, want eigenaar Won Yip wil de livestream van één van de lelijkste pleinen van dit land reanimeren met een nieuwe camera. "Na de zomer gaat zijn bedrijf ermee aan de slag en hij hoopt dat er in het laatste kwartaal van dit jaar een nieuwe camera hangt." Nog even geduld en dan kunt u binnenkort weer van Amsterdamse Dam genieten op de beste manier: zonder er fysiek te zijn.

