En dan schakelen we nu over naar de Dam in Amsterdam, waar zeer zeker geen David Icke staat te oreren, maar wel zijn volgers de kou trotseren. De gemeente Amsterdam had de geplande demonstratie in eerste instantie naar het Museumplein verplaatst en na de gedwongen afmelding van Icke schrapte de organisatie Samen voor Nederland het protest helemaal, maar probeer maar eens aan een groep anti-autoritaire boosmensen uit te leggen dat iets geen doorgang kan vinden. Niet demonstreren is toegeven aan de elite en daarom staat de Dam vol met gele paraplu's, omgekeerde vlaggen, zelfonderzoekers, vaccinatieweigeraars en professionele koffiedrinkers. Allemaal samengekomen om te demonstreren voor vrede, maar vooral ook tegen heel veel andere dingen. De politie laat het vooralsnog gebeuren, maar staat klaar om alle reptielen terug in hun terrarium te duwen. Iemand nog koffie?

Allemaal onafhankelijk hetzelfde doen