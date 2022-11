Waar trek je de grens tegenwoordig.

In Amerika hebben ze het over "baseless conspiracy theories". Maar mensen geloven er wel in. En snel. Het is makkelijker om mensen in iets te laten geloven dan ze te overtuigen dat ze het fout hebben.

Mooi pijnpuntje. In islam is er een hele serie over alle profeten waaronder Jezus, (Isa) en zelfs Maria (Miryam) maar Mohammed zou dan de laatste zijn. De laatste profeet. Maar dat is niet zo. Vraag het maar aan "Baháʼu'lláh". En ze (moslims) sjiieten en soennieten en khawarij en soefi slaan elkaar allemaal de hersenen in om dit geloof in een God/Allah. En hoe zit het met de Yezidi's die een pauw vereren? Of Zoroaster, toch tenminste de inspiratiebron voor het jodendom. De uitvinding van monotheïsme. Hoe zit het met die hindoes die in 30 goden en een koe geloven? Of boeddhisten die vol zitten met een Indiase prins. Of met Confucius? Taoism? Shinto? En nog duizenden andere "religies".

Waar trek je de grens?

Daar denk ik een antwoord op te hebben. Tolerantie eindigt waar intolerantie begint. Heb ik niet zelf verzonnen. Was een Deense filosoof dacht ik. Of een Joodse-Duitser.

Het doet er niet toe. David Icke moet verbannen worden niet omdat hij knettergek is. Niet omdat zijn "publiek" knettergek zijn en zijn onzin geloven. Nee. Hij moet verbannen worden omdat hij een repliek heeft van pure haat met maar 1 missie en dat is ons allemaal slopen. We kennen de geschiedenis. Hij is niet de eerste "Jonestown"-achtige persoonlijkheidscultus. Maar wij moeten dat niet willen. Niet David Icke, niet Jarod Taylor, niet Anjem Choudary geen van die mensen moeten we hier de ruimte geven omdat "wij" zo tolerant zijn. Want zij zijn dat niet en vreten ons op. Met huid en haar.