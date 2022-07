Het aan banden leggen van voedselproductie op een steeds vollere planeet is puur socialisme. Maar dat betekent nog niet dat de tegenstanders van dat beleid van voedselschaarste allemaal "extreemrechts" zijn. Of een soortgelijk buzzwoord ("alternatief rechts", "populistisch" etc).

Woordinflatie is best een probleem. Het is verwarrend dat "extreemrechts" sinds pakweg 1980 betekent dat iemand tegen alle vormen van grootschalig (seksueel) geweld is. Het zal vele npo-laven verbazen, maar het èchte extreemrechts (gelukkig piepklein) is van oorsprong net zo gewelddadig als gematigd links. En ook net zo pro-islam trouwens.

Het enige verschil tussen "linkse" en "rechtse" socialisten is de vraag of de eigen bevolking moet verhongeren. Daar dacht Hitler anders over dan bijvoorbeeld Lenin, Mao of Pol Pot. Aan de andere kant had Hitler wel al besloten de inwoners van Polen en Rusland op grote schaal te laten verhongeren; voor lebensraum. Precies zoals Stalin dat deed in oa Oekraïne en Kazachstan. Ook in Duitse en Russische concentratiekampen was honger "gewoon" een uiterst wrede executiemethode.