BELANGRIJKE WAARSCHUWING voor ballonnen en iedereen anders die liever niet lek gestoken wordt: MIJD AMSTERDAM. De steekpartij op de Dam met een op de scooter wegvluchtende dader van gisteravond was namelijk geen afrekening in het criminele circuit. Nee, een een opgefokt scooterklootzakje ging na een verkeersruzie een 53-jarige bakfietsvader voor de ogen van diens vrouw en kinderen met een mes te lijf. En nu is er op het Orlyplein ook nog een Roemeense buspassagier in zijn arm gestoken. Ga dus bij het naderen van de Ring A10 direct rechtsomkeert, haal niet in, en probeer de Amsterdammers met lichtsignalen te waarschuwen. Dit gaat fout.

UPDATE: Signalement Damsteker: "Man, Tussen de 20 – 35 jaar oud, Licht getinte huidskleur, Droeg een zwarte jas, Reed op een zwarte scooter en had een helm op"