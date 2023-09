Het idee erachter was dat je deze behandeling - vanuit puur klinisch oogpunt - het beste vroeg kan beginnen. Maar ook dat is slechts ten dele waar. Puberteitblockers remmen de ontwikkeling van de genitaliën, en voor de transitie is het beter om volgroeide genitalien te hebben, met name voor M naar V. Dat effect is in de onderzoeken die aan de Dutch Protocols ten grondslag liggen volkomen genegeerd, maar is later wel onderzocht: (uit: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/...)



One significant disadvantage of puberty suppression for males was not mentioned in the 2006 manifesto for the Dutch protocol, though it had been raised at a conference in the previous year (GIRES, Citation2005). Stopping sexual development meant the penis did not grow, and so “the genital tissue available for vaginoplasty may be less than optimal” (Cohen‐Kettenis et al., Citation2008, p. 1895). This made it more likely that the orifice would need to be lined with a portion of the patient’s intestine rather than the inverted penis (van de Grift et al., Citation2020). Out of 49 patients at Amsterdam who started GnRHa at Tanner stage 2 or 3, 71% required intestinal vaginoplasty (van der Sluis et al., Citation2021). This procedure is more invasive, requiring a second surgical site, and it entails greater risk of complications such as rectal fistula. Surgical techniques have been refined so that the “possible occurrence of intestinal discharge could be kept under control” (Bouman, Citation2021, p. 141), but one quarter of the patients need further corrective surgeries (Bouman et al., Citation2016).