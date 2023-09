Bij Baudet is de gekkigheid tenminste zichtbaar. Het is mogelijk jammer dat hij zich ook inlaat met de wat gekkere segmenten, maar aan de andere kant: is het heel gek om alle incidenten vanuit de overheid te zien als iets waar een agenda achterzit?

Zo groot is het verschil tussen iemand die FVD en iets anders stemt helemaal niet. Mogelijk wat meer ontevreden, wat minder vertrouwen in de bestaande partijen, en wat meer ongeloof in dat het allemaal stomheid is van ambtenaren en wat meer geloof in dat iemand dit zo bedacht heeft.

Zeg nou zelf, waarom lopen hier zoveel asielzoekers rond wanneer de heersende macht al heel lang roept dat het zo niet kan en dat ze er wat aan gaan doen?

Etc. etc. etc. etc. etc.

Persoonlijk denk ik dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen, maar ik zie wel wat voor het perspectief dat het gewoon slechte bedoelingen zijn. En dan stem je volgens mij Baudet.