Start de Fendt maar op en stuur die John Deere richting de dichtstbijzijnde snelweg, want het mestoverschot heeft de Haagse ventilator geraakt. Met de huidige stikstofnormen ligt de bouw al grotendeels stil, moeten we boeren uitkopen en staren de agrariërs perspectiefloos over de weiden en nu worden die normen nog strenger. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (rapport) blijkt dat het slecht is gesteld met de natuur en daarom worden de normen in bijna de helft van de gebieden strenger. De NOS heeft dat alvast in een handig kaartje gegoten, want met stikstofkaartjes is nog nooit iets misgegaan. Demissionair minister Van der Wal noemt het rapport "vervelend nieuws voor iedereen die behoefte heeft aan vergunningsruimte" en daarvoor nomineren we haar in de nadagen van haar ministerschap alsnog voor de 'Understatement van het Jaar'. Voor vergunningsvragers in de getroffen regio is dit niet vervelend, maar catastrofaal. Die moeten nu nog meer boeren uitkopen om de gewenste stikstofruimte vrij te spelen en de recente geschiedenis leert ons dat dergelijke plannen meestal leiden tot geblokkeerde wegen, boze spandoeken en omgekeerde vlaggen. Wel koren op de stikstofmolen voor Caroline die voorafgaand aan de verkiezingen de noodzaak van haar partij BBBevestigd ziet worden. Nu al zin in de volgende peilingen.