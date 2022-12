Al die geblokkeerde snelwegen, brandende hooibalen, omgekeerde vlaggen, leeggespoten giertanks, agenten die op boerenknullen schieten, complotwappies op boerenbijeenkomstten, rode zakdoeken overal. Het is allemaal de schuld van Christianne van der Wal (vvd). Ondanks nadrukkelijk advies van (RIVM)ambtenaren (die het steeds over "stikstofkaartje" hebben) zette de minister toch door om in juni 2022 de boerenstand dood te treiteren met een onmogelijke communicatief zwaar onhandige stikstofkaart (opkilkken voor highres). Aldus deze prima reconstructie in het Algemeen Dagblad. Bemiddelaar (haha) Johan Remkes (vvd) haalde De Kaart "van tafel", en in augustus zei het kabinet (vvd) sorry voor de ontstane ophef. Het was maar een CONCEPT doodvonnis, en dat die boeren het woord concept niet snappen, daar konden ze op het ministerie ook niks aan doen.

Volgens verantwoordelijk minister Christianne van der Wal heeft het stikstofkaartje ‘mythische proporties gekregen’. Monotoon somt ze op: ,,Ik heb het uitentreuren uitgelegd: dat kaartje is een tussenstap, een houtskoolschets, het wordt pas later definitief, provincies krijgen een jaar de tijd... Alleen, met de kennis van nu had ik óók moeten uitleggen wat dit kaartje niet is!’’ benadrukt ze. ,,Het is géén Google Maps, waarin je kunt opzoeken wat de consequenties zijn voor jouw boerenbedrijf.’’ (AD)

LOL, dat is het namelijk wel.