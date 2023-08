Gek genoeg, Groen links is een samenvoeging van onder andere de PPR.

De Politieke Partij Radikalen (PPR) was een aanvankelijk libertaire partij. Maar dat is wel erg lang geleden.

Niks mis kapitalisme en de vrije markt, maar het lijkt nogal eens te ontsporen en dat is wel ten nadele van de burger.



Competitie op kwaliteit regeert de markt niet, maar macht regelt de markt, dat is heel wat anders.

We kunnen voor 750 miljoen subsidie aan windmolens bouwen om die energie te gebruiken voor 350.000 huishoudens om onafhankelijker te worden van het buitenland -dat snapt de belastingbetaler nog, maar ze geven dan de winsten aan Vattenvall en ze bouwen er nieuwe datacenters naast die het allemaal ongedaan maakt, en we blijven achter met de kosten en de windmolens zitten.

Dat drijft mensen eerder naar het socialisme toe dan naar het libertairisme.

En aan de rechterkant gaan sommige mensen denken in termen als in big farma en big finance, het kapitaal.

Misschien dat er daarom even wat minder aandacht is voor libertarisme.

Daar moet eerst een oplossing voor komen.