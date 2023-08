Nóg een afscheidsbrief. Deze is van Europarlementariër Rob Roos (hierboven rechts op de foto) namens zijn EP-collega Rob Rooken en vier onbekende JA21'ers. De partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga bezet 3 zetels in het Europees parlement maar net zoals in de Tweede Kamer (zie: DJ Eppo en MC Nicki) keert nu tweederde van die fractie de partij de rug toe. Aanleiding voor het duo om op te stappen zijn uitspraken van Annabel Nanninga deze week over - jawel - rancuneuze types in haar partij. Ze zei onder meer: "Je komt af en toe in de rui en dan moeten er even wat veren afgeschud worden." Benieuwd hoeveel veren er overblijven.

INSTANTUPDATE: Reactie van het partijbestuur: Er waren al gesprekken gaande met Roos cum suis over vertrek. Let op deze regels: "Na het ontstaan hebben verschillende volksvertegenwoordigers zich kunnen aansluiten met de afspraak samen te werken aan onze nieuwe koers, gestoeld op de wetenschap. Voor sommige politici bleek het helaas onmogelijk om deze koers gezamenlijk uit te dragen." Een verwijzing naar Roos' standpunten over het coronavirus.