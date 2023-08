Okee allemaal. We gaan brieven schrijven naar Amnesty. Wees solidair! Bindt uw schrijfhand met een stuk touw op uw rug, en met u andere hand schrijft u dan een vlammend betoog naar Amnesty International Amsterdam (Keizersgracht 177, slavenhandelaarspandje met dikke spycams bij de voordeur). We dicteren: Beste Amnesty. De gemene dictator Mark Rutte heeft de nobele fondsenwerver Abou Eenarm in het cachot gegooid waar doodseskader Dilan Hysterius-Jeweetzelf de heer Eenarm aan het waterboarden is, net zolang tot hij toegeeft een fondsenwerver voor D66, Oxfam en Hamas te zijn. Als Amnesty niet binnen 72 uur actie onderneemt, gaan we op zaterdag 9 september 1.000.000 eieren in de tunnelbak van de A12 gooien. Geen mens is illegaal fondsenwerver. Free Abou!

(via)