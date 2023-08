Drie maanden wachten, heb je ook niks. VVD Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen is wel klaar met de rotzooitrappers van Extinction Rebellion, las dat de geldezel van de club - Stichting Vrienden van XR - belastingvoordelen geniet qua ANBI-status en gooide in mei derhalve een setje Kamervragen over de schutting bij minister van Justitie en Veiligheid en inmiddels lijsttrekker Dilan Yesilgöz. En waarom de stichting die de afgelopen twee jaar ruim 330.000 euro uitgaf aan XR-trainingen, acties en juridische zaken (en zo'n advertentie is ook niet gratis) niet aansprakelijk stellen voor de schade die de veroordeelde opruiende wintersporters van XR aanrichten, stelde het Kamerlid voor. Maar Yesilgöz en de rest van het kabinet laten het gaan, meldt ze nu.

Die ANBI-status was overigens niet het enige dat Michon-Derkzen dwarszit. De stichting heeft namelijk ook 50.000 euro gekregen van Oxfam Novib. En die club krijgt op zijn beurt weer 50 miljoen euro subsidie per jaar van de Rijksoverheid. Kan de minister daar met haar verantwoordelijke mede-ministers eens naar kijken? Maar het maakt Yesilgöz allemaal niet uit. Die ANBI-status heeft de stichting van de Belastingdienst gekregen en de bewindsvrouwe gaat ervan uit dat die wel weten wat ze doen. Sigrid Kaag (D66) en haar mensen zijn heel wel in staat om te beoordelen of dat allemaal wel deugt, nietwaar? Hetzelfde geldt volgens Yesilgöz voor de ondersteuning van Oxfam Novib. Dat geld komt uit de begroting van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Scheinemacher (VVD, vrouw (40) zwanger) en ook zij zal ongetwijfeld ook wel weten wat ze doet. "Ik zie daarom geen reden om nader in gesprek te gaan met collega’s van het Kabinet." En of de XR-geldezel aansprakelijk kan worden gehouden is aan de rechter, kluitriet toch-maar-niet-keihard-aanpakken-Yesilgöz tenslotte Michon-Derkzen het bos in.

Daar komt Extinction Rebellion dus - wederom - goed weg. Ondertussen is XR in aanloop naar het September Spektakel actie aan het voeren tegen ING (al verloopt dat niet al te soepel). Zou het niet grappig zijn als die Stichting Vrienden van XR ook bij ING bankierde maar nee, ze zitten bij SNS. Al is deze bank ook niet brandschoon, ze krijgt van De Nederlandsche Bank een boete wegens het niet naleven van de regels om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. Al is dat laatste voor de extreemlinkse activisten vermoedelijk juist een aanbeveling.