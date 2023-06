Het wordt een interessante case. Dit weekend zat Tjeenk Willink bij het door Clairy Polak gepresenteerde elitaire lulprogramma "Het Filosofisch Kwintet" te oreren dat wat Extinction Rebellion doet eigenlijk geen radicaal handelen is, want het spitst zich toe, zo was zijn redenering, op enkel één kwestie en is daarmee geen echte afwijzing van het democratisch bestel. Clairy vond het prachtig, want stelde zich, zo bleek, op het standpunt dat Extinction Rebellion handelt "in het algemeen belang". Hoe je kunt bepalen of een bepaalde handeling al dan niet in het algemeen belang is, en vooral hoe je kunt stellen dat je iets wat jij een algemeen belang vindt af kunt dwingen, desnoods met geweld, bleef onbesproken. Alleen Geerten Waling, een van de gesprekspartners, sputterde wat tegen door te stellen dat ER zich schuldig maakt aan radicalisme, simpelweg vanwege het feit dat de club meent de regels te kunnen en mogen overtreden, maar de anderen zagen dat niet zo. Het doel, het algemeen belang zoals gedefinieerd door ER, heiligt de middelen, was de teneur.