Er is geen klimaatcrisis. De opgefokte aangedikte nonsens die alle alarmisten dagelijks uitbraken en die deze kinderen gek maken staat vaak niet in de rapporten zelf, hooguit zwakjes in de Summary for Policymakers. Het Nederlandse Clintel heeft samen met andere klimaatwetenschappers het laatste IPCC rapport onder de loep genomen, en publiceert een peer reviewed paper / boek waarin de tekortkomingen , en soms flagrante leugens , worden gerapporteerd.

A Critique of AR6

After more than two years of hard work, Marcel Crok, I, and 11 other scientists have finally published our critique of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sixth report (AR6). The entire book has been extensively peer reviewed and a low-resolution pdf of a nearly final draft of the book has been available for weeks at clintel.org. All comments received on this draft have been carefully considered and incorporated, if approved by the team, in the final book. We are a bit hard on AR6, but our criticisms are well deserved. Only the eBook is out now, the print edition should be along in a week or two. The Kindle edition is text-to-speech enabled. Available at Amazon, Kobo, and Barnes and Noble.

Our conclusions are quite harsh. We document biases and errors in almost every chapter we reviewed. In some cases, of course, one can quibble endlessly about our criticism and how relevant it is for the overall ‘climate narrative’ of the IPCC. In some cases, though, we document such blatant cherry picking by the IPCC, that even ardent supporters of the IPCC should feel embarrassed.

Zie oa. wattsupwiththat.com/2023/05/28/a-crit... en clintel.nl/analyse-van-clintel-toont-...

Hele rapport clintel.nl/download-ipcc-book-report-...