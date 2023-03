Dit he: "In gerelateerd nieuws: levert de helft van de stekkersnoevers z'n Tesla, e-tron of Polestar II weer in als het fiscale voordeel van EV-rijden vervalt." Dit is ZOOOOO nederlands. Alles voor de poen. Dit zag je toch ook met die Mitsubishi Outlander waar iedereen en zijn moeder in rond reed? Wat was het in 2014 een totaal 30.000 verkocht en in 2014 nog iets van 100 nadat de voordelen er af waren gevallen.