XR is niets anders dan een terroristische organisatie, gevoed door complottheorieën zoals Willem Engel en consorten. Daar is weinig goeds van te verwachten en dat zie je aan het nu al ernstige geweld uit deze hoek. Alleen deze demonstratie al, meer dan 1500 aanhoudingen. Die zijn niet voor niets. Zet dat af tegen de AZ hooligans van onlangs nog, dat waren er geen 1500 maar het wordt wel “vreselijk” bevonden. Dat is het ook, maar zie de verschillen in aantallen.

Er is een kern van ècht kwaadwilligen en een hoop meelopers die naar mijn idee niet kwaadwillend zijn. Ze maken zich zorgen om klimaat en willen demonstreren en dat moet ook kunnen. Ook als ze onzin roepen. Die mensen lopen wel gevaar dat ze steeds verder een grens over gaan. Die A12 maar blijven bezetten, aanslagen op kunstwerken, forse bedreiging tijdens aandeelhoudersvergaderingen; het zijn nu de kern van xr, de terroristen tak zeg maar. Je wilt niet mee maken dat je kind of oma van rustig type opeens iets verschrikkelijks doms gaat doen.

Het is ook stuitend hoe de NPO deze verdwaasden een podium geeft en dat ze allerlei onzin mogen roepen. Die “subsidie” aan de fossiele industrie bv. Liefst 17 miljard hoor ik vaak, en gisteren in een item op TV, zelfs 30 miljard, al was dat uit de mond van een 12 jarige.

Er is helemaal geen subsidie aan die bedrijven, €0. Deze complottheorieën stellen gewoon een belasting die ze zouden willen heffen en dat is dus geen werkelijkheid. Toch vergeleken ze dit verschil en komen blijkbaar uit op minimaal 17 miljard die anders wel aan heffingen betaald zou moeten zijn. Dat is dus wappieschap. Dan kan je over elke niet geheven belasting gaan stellen dat het “subsidie is”.