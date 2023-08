Ja hoor, we geven onmiddellijk toe dat het klein bier is, maar we gaan het TOCH even uiteenzetten want kleinzerigheid is ons echt niet vreemd en daar schamen we ons zelfs niet voor. Want die strontvervelende klimaat-iktivisten blokkeren steeds vaker andermans vrije pad, winkel en bedrijf omdat ze HET KLIMAAT willen redden, maar Siegersloten zichzelf ondertussen wel op skivakantie. In die categorie maken we vandaag kennis met Musetta Blauw. Actief voor GroenLinks, staat in de duurzame 100 (wat dat ook moge wezen) en stond eerder deze week een ING-kantoor in Groningen ontoegankelijk te maken voor publiek en personeel. Kwoot van Blauw: "ING is eigenlijk de sponsor van de klimaatcrisis. Er is geen enkele bank in Nederland die zoveel geld investeert in nieuwe fossiele energieprojecten [en] de bank financiert daarmee de ondergang van onze planeet."

OK. Stellig zeg. Maar nou heeft mevrouw Blauw zelf dus een 'kinderwinkel voor natuurlijk ouderschap', Musjes geheten. EN WEET JE WAAR DIE WINKEL Z'N BANKZAKEN DOET? Juist. Enige conclusie, als we rechtlijnig zijn: mevrouw Blauw financiert daarmee de ondergang van onze planeet.

Bonus Planeetvernieling: met eigen auto naar IJSLAND

IJsland. Dat is een eiland. Moet je met de boot heen als je een auto wilt meenemen (de enige optie lijkt vanuit Denemarken). Maakt allemaal niet uit. Maar dat is géén "#zeroemissionholiday". Dat is een ordinaire cruise. Op een grote stookolieboot. En dan ook nog met VIER kinderen. Mevrouw Blauw financiert daarmee de ondergang van onze planeet.