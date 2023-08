Schakelen we nu over naar de rechtbank in Den Haag waar 8 Extinction Rebellion-opruiers (tenzij Sieger Sloot op wintersport is, dan zijn het er 7. Medeverdachte Joke Kaviaar drukt d'r snor in ieder geval niet) vanmiddag hun straf horen uitspreken. Deze Kastanjer van een verdachte legt hier uit wat er volgens XR allemaal op het spel staat. De acht worden ervan verdacht opgeroepen te hebben tot de blokkades van de A12 in Den Haag op de zaterdagen van 26 november 2022 en 28 januari dit jaar. Het Openbaar Ministerie wil in tegenstelling tot die keer op Schiphol deze keer wel doorpakken en eist taakstraffen voor opruiing en vernieling. Updates volgen, later meerrrr.

Update 13.41: Dat ging lekker snel. Vijf verdachten voor opruiing veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur. Voor twee verdachten die daarnaast worden veroordeeld voor vernieling, vindt de rechtbank een taakstraf van 60 uur passend. "Zij hebben risico’s genomen voor zichzelf en andere weggebruikers door zich als voetganger op de A12 te begeven en zich niet te bekommeren om de aanzienlijke kosten die het verwijderen van de teksten met zich brengt." Want die zogenaamde afwasbare krijtverf heeft de gemeente Den Haag dus 9000 euro gekost. Eén vrijspraak omdat die persoon (dat was dus Kastanjer red.) louter aan het opruien was in een groepschat met deelnemers die al hadden besloten dat ze zouden meedoen aan de A12-blokkade. Wel kritische opmerking van de rechter: "De rechtbank heeft ernstige twijfels over de noodzaak en proportionaliteit van de manier waarop de verdachten zijn aangehouden. Dit weegt de rechtbank mee in de bepaling van de straf."