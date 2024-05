Wilde beelden vanuit de Westelijke Jordaanoever, om precies te zijn uit Nur Shams. Een clubje zwaarbewapende Palliestrijders voor wie Sterre en Bikkel bij de UvA in een Quechua kruipen, opgejaagd door een FPV-drone. Geen gewapende drone, zoals die doodenge joekels in Oekraïne die granaten droppen op Russische Igors, maar een pure verkenner. Drone omhoog, kijk dáár zitten ze, om ze vervolgens met een tactische tik van het aardse naar het hemelse te rokeren. Nee, oorlog is niet leuk, maar terroristen uit het leven technologietackelen wel +1.