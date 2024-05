Bloederige taferelen in Alaska, het Friesland van de Verenigde Staten. Een fotograaf is daar om het leven gekomen toen hij de jonkies van een eland fotografeerde. Nou hebben wij niet veel met het fotograferen van minderjarigen, maar des te meer met de natuur. Onze natuur. En die is in gevaar.

De eland heeft in Alaska zijn ware aard laten zien. In Europa houdt men echter liever de oogkleppen op als het gaat om dit moordlustige hoefdier. Ja, ze zijn pluizig. Maar ze zijn ook 3 meter hoog, wegen 800 kilo en beschikken over een gewei met een breedte van 1,5 tot 2 meter waar je gemakkelijk een paar peuters aan kunt rijgen. Maar ze leven toch alleen in het veilige Scandinavië? Nou, nee. Al decennia geleden zochten elanden hun geluk aan de randen van Europa. Inmiddels zijn ze al in Oost-Duitsland te vinden. Binnen enkele jaren zijn ook uw kinderen niet meer veilig.