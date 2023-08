Zoals al in het stamcafe werd geschreven, Wie?

Mijn reactie, nu met enige taalkundige aanpassingen:

Zegt toch wel iets. Over Liesje.

Van de VVD. Eerst drie jaar 'politiek medewerker' assistente in de VVD, vier jaar politiek assistent* bij defensie, dan een jaartje advocaat geweest om vlot het EP in te hobbelen om er na 3 jaar uit te stappen om minister te worden.

Haar motto: 'Handel en hulp gaan hand in hand.' is van een stuitende domheid waar je stil van wordt.

Nee, Liesje, hulp bied je enkel als het keihard nodig is en zou liefst altruïstisch wezen, dat staat helegaar los van handel!

En handel, Liesje, echte handel kan over lijken gaan. Uiteraard kan je bij handel proberen rekening te houden met anderen, maar het heeft geen iota te maken met een ander 'helpen', het heeft te maken met je eigen portemonnee te helpen!

Maar goed, Liesje heeft toch maar mooi het nieuws gehaald. Helaas voor haar niet als minister, want niemand weet wie Liesje is (behalve de VVD-ers).

* Dat 'politiek assistent' is me een wespennest van een functie. Het is als ik het zo lees de snelste manier om direct invloed uit te oefenen op besluitmakers. Die assistenten (hoi, Lies!) pakken álles aan voor info, om dat in hun eigen kleurtje te vertalen en door te spelen naar boven. Kortom, de stille lobby-kracht.