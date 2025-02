Ten eerste: VN-rechters bestaan niet, zéker niet uit Oeganda, en al helemaal niet als ze werken voor het 'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals' (?). Ten tweede: het enige internationaal recht dat we erkennen is alles wat Bonnie Blue zegt. Want Zij geeft ons mogelijk de eerste onbevlekte ontvangenis sinds Maria, al die 1.057 mannen in 12 uur droegen namelijk een condoom.

Maar goed, casus 1: Lydia Mugambe. Daarover schrijft het keurige Big Black Court (BBC): "A United Nations judge deceived a young woman into coming to the UK to work as her slave while she studied at the University of Oxford, a court has heard. Lydia Mugambe is accused of taking "advantage of her status" over her alleged victim in the "most egregious way". (...) It is alleged she prevented the young Ugandan woman from holding down steady employment and forced her to work as her maid and to provide childcare for free. (...) Prosecutors allege that from the outset, Ms Mugambe, who is also a High Court judge in Uganda, had the intention of "obtaining someone to make her life easier and at the least possible cost to herself"."

Casus 2: Over Bonnie Blue, moeder de vrouw van het internet, kopt algeheel vakblad Daily Mail "Bonnie Blue 'pregnant' rumours sweep X". De daadwerkelijk enkelvoudig enige bron voor dat artikel? Haar onderstaande Instagram-story waarin ze "#cravings" schrijft bij twee heel vreemd gegarneerde stukjes auguruk, vier McNuggets en ongekookte noodles. Je zou bijna denken dat het die vrouw niet uitmaakt wat ze in d'r mond stopt.

Meer vrouwennieuws na de breek.