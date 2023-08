Klimaatverandering? Verandering van ons economische klimaat bedoelt u! Door die opwarming van de aarde zweet u in het Middellandse Zee-gebied de met uw handdoek gereserveerde strandstoel af en daarom zullen meer en meer toeristen kiezen voor een koelere locatie zoals Nederland. Uitstekend nieuws voor Pretpark Amsterdam, dat toch al niet meer bedoeld was om in te wonen, want dat gebied kunnen we nu geheel overdragen aan de toeristen die in lange rijen voor TikTok-bekende snackbarren staan, dronken over de Wallen zwalken of een tour doen langs alle beroemde Call of Duty-locaties. Laten we Schiphol een extra baan geven en de cruiseterminal in de hoofdstad extra aanlegplaatsen en het geld komt vanzelf binnenstromen. We gaan ervan uit dat de Amsterdammers geen enkel probleem hebben met het inleveren van de leefbaarheid van hun stad in ruil voor een riant gevulde staatskas, ze hadden er tenslotte ook geen probleem mee toen we delen van Groningen voor dezelfde reden opofferden. Als het te druk wordt verdelen we de toeristen gewoon over de andere bestemmingen zoals het zonnige Amsterdam Beach, het historische Amsterdam Castle en de kleurrijke Amsterdam Gardens. Nu al zin in de opbrengsten: onze verzorgingsstaat gered, een riant pensioen voor iedereen ouder dan 62 jaar en een litertje benzine naar 1,50 euro. Klimaatverandering, bedankt!