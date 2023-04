Nee, wij snappen ook niet waarom mensen een uur in de rij staan om een frietje met kaas of een chocoladekoek te kopen, maar complimenten aan de ondernemers die via social media de kuddedieren in hun richting weten te sturen. Want misschien nog wel treuriger dan de schapen die een deel van hun dag opofferen om voor zes euro een bakje friet te mogen kopen, zijn de winkeliers die in dezelfde straat zitten en de krant vol klagen over het succes van de buren. Over hoe druk het daardoor is in de straat, alsof het ooit rustig is in de hoofdstad die niet is bedoeld om in te wonen. "Natuurlijk ben ik hier niet blij mee", aldus de klaagmiep van een kledingwinkel die alleen kan dromen over deze hoeveelheid klanten. "Binnenkort zijn alle kleine winkeltjes hier verdwenen en dan worden de 9 Straatjes een soort Wallen, of Leidsestraat. Ik hoop dat er bij de gemeente eens iemand ingrijpt. Iemand met hart voor de stad." Typisch Amsterdams om iedere vorm van succes direct de stad uit te bonjouren. Een kledingtrut die vanuit haar chronisch uitgestorven winkel het toeristenvolk even voorschrijft wat ze wel en niet leuk mogen vinden en persoonlijk met de zeis zwaait om iedere kop die boven het maaiveld uitsteekt vakkundig te verwijderen. Amsterdam wil de grootste zijn en tevens de kleinste blijven. De stad wil toeristen trekken en verjagen. Het lijkt een kwestie van tijd voordat alle toeristische winkeltjes worden verbannen naar een gastronomisch centrum buiten de ring. Ver weg van het verzuurde centrum waar succes niet langer welkom is.