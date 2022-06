Marketing communicatie piepeltjes redeneren vanuit een 'merk'. En geloven echt dat je van het Muiderslot een soort Amsterdamse versie van de Tower of London kunt maken - indien je het Amsterdam noemt.

Het Muiderslot is net zoals de meeste kastelen of paleizen in NL niet veel bijzonders i.v.m. wat Europa op dat punt te bieden heeft. Zelfs de mooiste pronkkamer in Huis ten Bosch heeft een schrootjesplafond. Parijs heeft Versailles, Berlijn heeft Sans Soucis, Wenen heeft Schönbrunn, St. Petersburg heeft Peterhof enz enz. Dat zijn allemaal paleizen met een veel rijkere geschiedenis, interieur en architectuur dan die vierkante bakstenen bunker in Muiden. Maar die marketing communicado's met hun religieuze geloof in 'merkwaarde' begrijpen niet dat als iets weinig voorstelt er geen buitenlandse toerist naar toe gaat.

Amsterdam is best een heel bijzondere stad maar sinds ze zich afficheert als een plek waar alles is geoorloofd trekt het vnl. low life toeristen aan. Coffeeshops dicht, touringcars verbieden, wiet- en paddowinkels ook, openbaar spreekverbod op Engels met flinke boetes, een gemeentelijke rolkoffertax

invoeren, de biertandem en de gay parade verbieden. Gewoon het kunst- en cultuurcentrum van het Nederlandse taalgebied van maken. Beter voor de stad, beter voor het land.