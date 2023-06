Longform sfeerbeeld

Zit als volgt: volgens het ISW had Oekraïne gisteravond opnieuw/nog steeds hun eerste verovering van enig belang in handen, namelijk dorpje Piatykhatky (maps). "Geolocated footage published on June 21 shows continued Ukrainian control of Pyatykhatky." Russische bronnen, waaronder MilBloggers die zaken soms wel optimistischer opschrijven dan gerechtvaardigd, maar zelden dingen écht volledig uit de duim zuigen, beweerden juist dat Piatykhatky weer in Russische handen is.

Zelensky heeft gisteren ook voor het eerst zelf toegeven dat het offensief moeizamer is dan gehoopt. ""Some people believe this is a Hollywood movie and expect results now. It's not," he told the BBC. "What's at stake is people's lives." Mr Zelensky said the military push was not going easily because 200,000 sq km (77,220 sq miles) of Ukrainian territory had been mined by Russian forces. "Whatever some might want, including attempts to pressure us, with all due respect, we will advance on the battlefield the way we deem best," Mr Zelensky added."

Het ISW - dat Oekraïne consistent het voordeel van de twijfel geeft en onmiskenbaar pro-Oekraïens is - vat hoopvol samen: "The overall slower-than-expected pace of Ukrainian counter offensive operations isn't emblematic of Ukraine’s wider offensive potential, & Ukrainian forces are likely successfully setting conditions for a future main effort despite initial setbacks." Maar CNN meldt na een gesprek met 'two western officials and a senior US military official' dat: "The counteroffensive is “not meeting expectations on any front,” one of the officials said."

In ander nieuws heeft Oekraïne een - niet desastreuze, maar mogelijk wel structureel schadelijke - aanval uitgevoerd op de Chonhar-brug die het door Rusland bezette Kherson met de Krim verbindt. Een van de drie kruisraketten miste het doel, maar ondanks de beperkte schade is het gebruikelijke verkeer nu toch uitgeweken naar een andere route.

Ook heeft Zelensky vandaag aangegeven dat zijn inlichtingendiensten waarschuwen dat de Russen een aanval voorbereiden op de grootste kerncentrale van Europa, namelijk die in Zaporizja. Het risico dat daarbij radioactieve straling vrijkomt is enorm. We nemen de waarschuwing van Zelensky, die toch op vrij hete kolen zit, wel met een korreltje iodine.

UPDATE: Kiev heeft een nieuwe mobilisatieronde aangekondigd.

