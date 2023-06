Point blank kills op 0,5 meter afstand zien we echt voor het eerst

Het is ook deze week weer een kwestie van meters turven. Het ISW schrijft dat "Ukrainian forces continued counter offensive actions in at least four sectors on June 18 and made limited territorial gains. Geolocated footage suggests UKR forces made limited advances south of Kreminna in Luhansk & in western Zaporizhia Oblast." Ook lijkt het erop dat Oekraïne voor het eerst in een week een dorp van enig belang herovert, namelijk Piatykhatky (maps) aan het Westerse uiteinde van het Zaporizhzhia-front. Zowel een Russische official als Russische MilBlogger WarGonzo bevestigen de herovering. Ook lijkt Oekraïne langzaam voortgang te boeken in hun omcirkeling van Bakhmut.

Oekraïense vice-MinDef Hanna Maliar schrijft vandaag op Telegram dat "During the last two weeks, 8 settlements were liberated: Novodarivka, Levadne, Storozheve, Makarivka, Blahodatne, Lobkovo, Neskuchne, P'yatikhatky. Ukrainian units advanced 7km deep into enemy territory. The total area that was liberated in the south is 113km²."

De schaal en diepte van de veroveringen zijn bescheiden, maar vooralsnog is de Oekraïense inzet van drie van hun twaalf pantserbrigades en zelfs die drie niet volledig, evenredig bescheiden. Desondanks zijn de Oekraïense verliezen substantieel. Onderstaand een (pro-Russische) compilatie van Oekraïense verliezen door voornamelijk drones en mijnen. Ook circuleren er op Twitter veel beelden van precisie-aanvallen door Russische Ka-52 aanvalshelikopters. Niet eerder zagen we zoveel Russische Ka-52 activiteit tegen Oekraïense pantserdoelen. Mogelijk leed ook Oekraïnes speerpunt de 47th Mechanized Brigade in een klap wel 50 slachtoffers. Wel lijkt het erop dat Oekraïne in de afgelopen drie dagen vier Ka-52's wist te vernietigen.

Dan nog even speciale aandacht voor deze twee vreemde tweets die vandaag viraal zullen gaan van het gezaghebbende, maar onmiskenbaar pro-Oekraïense ISW. "Ukrainian forces may be temporarily pausing counter offensive operations to reevaluate their tactics for future operations, however. Operational pauses are a common feature of major offensive undertakings." Die ongelukkige formulering wordt in pro-Russische sferen natuurlijk opgevat als aanstaande staking van het tegenoffensief als zodanig. Maar wat ISW bedoelt is dat de inzet van het hoofdoffensief deze week nog onwaarschijnlijk is.

Maar even hè, ongeacht de beperkte Oekraïense successen tot nu to: het is wel alweer Oekraïne dat het initiatief heeft. Dat allesbeslissende Russische offensief dat tribale fantasten als oud-kolonel Douglas MacGregor & Co elke twee weken opnieuw aankondigden, is er nooit gekomen.

Russen stoppen zes (!) TON TNT in afstandbestuurbare T-54 tank

Substantiële UKR verliezen - met onvolledig/onzorgvuldig Pro-Russisch commentaar

Aftermovie De Slag om Piatykhatky - gewonnen door UKR

UKR anti-mijn ops

Mogelijk in 1 klap wel 50 slachtoffers onder UKR's speerpunt de 47th Brigade

Hij lijkt wel. Maar WarGonzo uploadde om 11:23 nog op Telegram

Novum - POV: je vangt point blank twee RPG's

Opmerkelijk

UKR POW's

Oryx (Nederlander), bedankt voor alles champ