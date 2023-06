Net als vorige keer is het natuurlijk allemaal weer niet bij te houden, maar proberen we het wel. Oekraïense officieren waaronder 'Gandalf of Azov' zeiden gisteravond: "Tonight is the night of the nights", een citaat uit het begin van de speech die de Amerikaanse 101st Airborne te horen kreeg voordat ze naar Normandië vlogen.

De zwaartepunten van het Oekraïense offensief lijken te liggen in de richting van Zaporizhzhia (maps) waar Europa's grootste nucleaire krachtcentrale staat, met name de stad Tokmak (maps). Dmitri citeert een aantal Russische MilBloggers:



"Zapiski Veterana: "I think now we can already talk about the beginning of the offensive announced by Ukraine for so long. There hasn't been such movement at the front for a long time. And on the part of the Armed Forces of Ukraine, it never happened at all. It's happening. Good luck to all." Sladkov: "The offensive has begun. We have numbers. Wishing steadfastness to men in trenches. We're not sleeping.""

WarGonzo kreeg het nog benauwder omdat hij vermoedt dat Oekraïne munitie voor hun dodelijkste platform - The Coolest Thing made in Arkansas - maandenlang opgespaard hebben en nu beginnen te gebruiken. Voorheen gebruikte Oekraïne hun HIMARS voor schaarse aanvallen diep achter de Russische linie, maar nu wordt het platform ingezet tegen de Russische voorste linies en loopgraven. "I'm afraid that they will now try to cut through the corridor with this particular weapon - HIMARS. (...) Withstanding HIMARS from trenches is much more difficult than tank attacks." Ook verslaggever Semyon vreest eenzelfde lot. "There is a feeling that the full potential of the firepower of the Armed Forces of Ukraine has not yet been revealed."

Kortom, het heeft er alle schijn van dat de Russische voorste linies te Tokmak met massale beschietingen bewerkt worden voordat de de volledige PANZERFAUST er overheen gestuurd wordt; de speerpunt 47th Separate Mechanized Brigade met alle 60 Bradleys, een zooi Leopard 2s en Challenger 2s voorop.

Instant Update: Daar zijn de allereerste legitieme beelden van Duits/Europese Leopard 2s in actie, crews o.a. tot jankens toe getraind in Spanje!



Update: Een van de betrouwbaarste journo's Julian Röpcke: "I can confirm that Ukrainian Leopard 2A4 are advancing in different directions south of Orikhiv and are facing stiff Russian resistance from minefields and artillery. Outcome of the battle is entirely open. I have the exact location, but won't share for now. Here we go."

Daar zijn de eerste beelden van Leopard 2s in actie

Wat dit ook was, dat was waarschijnlijk niet de bedoeling

Lol deze theorie. Ruslands plan = nuke UKR troepen op RU grondgebied