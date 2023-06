Vice-MinDefs video gisteren: "Plans love silence, no announcement of beginning"

Gisteren werd met de bovenstaande video - gepubliceerd op de Facebookpagina van Oekraïenes vice-MinDef Anna Malyar - over hoe het offensief niet aangekondigd zou worden, het offensief aangekondigd. Het Russische MinDef meldt dat "On the morning of June 4, the enemy launched a large-scale offensive in five sectors of the front in the South Donetsk direction", maar dat het Russische leger de aanvallen afgeslagen heeft. "The enemy’s goal was to break through our defences in the most vulnerable, in its opinion, sector of the front. The enemy did not achieve its tasks, it had no success.” Het pro-Oekraïense ISW rapporteert de gebeurtenissen als: "Ukrainian forces conducted local ground attacks and reportedly made limited tactical gains in western Donetsk Oblast and eastern Zaporizhia Oblast on June 4."

Oftewel, van beide kanten suggereren de berichten dat Oekraïne nog geen spectaculaire doorbraken heeft geboekt. Maar de situatie is erg bewegelijk. Meerdere pro-Russische oorlogsverslaggever berichten deze ochtend dat "This time the news is much more disturbing. The Armed Forces of Ukraine managed to form a much more serious armored fist. Much more equipment is involved than the day before."



Daarbij; Rusland meldt dat Oekraïne hun "23rd and 31st mechanized brigades from the strategic reserves of the Armed Forces of Ukraine" heeft ingezet die inderdaad voor het grote tegenoffensief gereserveerd waren. Echter, de gloednieuwe speerpunt van het offensief de 47th Separate Mechanized Brigade - die alle 60 (!) geleverde Bradley IFVs krijgt - lijkt nog niet ingezet.

Van die eenheid is elke rang uitvoerig getraind in en door NAVO-landen, voornamelijk in Duitsland. Oekraïense MinDef Oleksii Reznikov: "Whole Ukrainian units have been sent to Germany and other countries to learn “how to operate simultaneously together, like interoperability among the different units. We need company-level, platoon-level, battalion-level training courses with techniques, with their infantry fighting vehicles, with a commander who will understand how to conduct his forces, support artillery, support reconnaissance operations." Daarbij is het leiderschap van de brigade ook nog eens uitzonderlijk jong, hoofdcommandant van de brigade kolonel Oleksandr Sak is 28 jaar oud, de chief master sergeant 29.

Ook wordt het zeer waarschijnlijk geacht dat de 47th Separate Mechanized Brigade de eerste brigade is die Duits/Europese Leopard 2 en Britse Challenger 2 tanks in gaat zetten. Lang verhaal kort: we achten het zomeroffensief pas écht begonnen als de 47th in actie komt.

Fantastische plaat van Bradley IFV naast Hongaarse BTR-80s te Litouwen (2014)

@Staff Sgt. Keith Anderson - Wiki Commons

Ook dit nog: Poolse troepen naast Russische partizanen op Russisch grondgebied!

What's next? Turkse commando's in Kosovo? (ja)