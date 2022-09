Werd u vannacht wakker met de vraag: komen er nog coole dingen uit Arkansas? Nou dat treft dan, want u kunt nu stemmen op the Coolest Thing Made in Arkansas en het is echt inderdaad zo Amerikaans als u zich had voorgesteld. U hebt namelijk de keuze uit: drop tables van Nabholz, Econiq van Nucor, een of ander innovatief melkpak en ... HIMARS. "The High Mobility Artillery Rocket System by Lockheed Martin is a highly reliable, combat-proven, fielded system that has exceeded all performance requirements. With a recognized and proven range up to 300 kilometers and a variety of future munitions in development that will offer extended range beyond 499 kilometers, HIMARS delivers affordable, quick, long-range precision strikes." HIMARS, het allercoolste product uit Arkansas. Het geavanceerde raketsysteem dat wereldwijde bekendheid kreeg toen Joe Biden het op Dag 98 van de oorlog naar Oekraïne stuurde en dat daar sindsdien dood & verderf zaait in de Russische linies, posities en aanvoerlijnen. Nou makkers. Shut up and take our vote. Hebben jullie respect voor Lockheed Martin?