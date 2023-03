@Après toi | 17-03-23 | 13:44:

Aan een discussie wil ik best een bijdrage leveren:

Als alle partijen bereid zijn hun fouten toe te geven en alle leugens en bedrog op te biechten, is vrede mogelijk. Zelf vrees ik dat het daarom nog maar één seconde voor 12 is want politici geven hun fouten namelijk niet graag toe. Een relatief klein incident bleek de opmaat te zijn voor het uitbreken van WO I en WO I was verschrikkelijk, WO II nog verschrikkelijker en WO III zal het einde van de mensheid inluiden. De elitaire kakkers roepen: “En nu deurpakkuh heur” (maar het is verdorie geen hockeywedstrijd!) Ze vergeten dat er achter de oorlogsbeelden onnoemelijk menselijk lijden schuilgaat en Oekraïne het eerste slachtoffer zal zijn als Rusland nucleaire wapens gaat inzetten om de totale afgang te verhinderen die er duidelijk aan zit te komen als we doorgaan op de ingeslagen weg.

Punt 1: Wantrouwen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het gevolg van wantrouwen en de leugens en het bedrog die daaruit voortkwamen tussen de rivalen uit de Koude Oorlog Rusland en Amerika. Dat wantrouwen is heel terecht: het Warschaupact was één groot concentratiekamp en streefde naar wereldhegemonie. Alleen een sterke NAVO kon Stalin en de latere Sovjet leiders ervan afhouden hun communistische idealen te verwezenlijken. Later is Gorbatsjov toegezegd dat de NAVO geen inch richting oosten zou opschuiven als hij het Warschaupact zou ontmantelen en hoewel er geen duidelijk document bestaat waaruit dat blijkt, toont de volgende studie door twee Amerikaanse topuniversiteiten aan dat zulke toezeggingen wel degelijk zijn gedaan en dat ze rechtsgeldig zijn: direct.mit.edu/isec/article/40/4/7/12... Maar rechtsgeldig of niet, de voormalige Warschaupact-landen wilden graag onder de veilige NAVO-parapluie verder en dat is gezien de gebeurtenissen sinds WO II heel begrijpelijk. Ze zijn door Churchill en Roosevelt zonder inspraak uitgeleverd aan Stalin zoals Tsjecho-Slowakije door Chamberlain aan Hitler in 1938.

Punt 2: Alleen Oekraïne en Wit-Rusland zijn niet toegetreden tot de NAVO en daar lag wat Poetin betrof ook de grens van het voor hem toelaatbare. Oekraïne lijkt enigszins op België. Er leven twee bevolkingsgroepen die twee verschillende talen spreken naast elkaar maar ze leefden in harmonie. De volgende interviews door Gian Micalessin zijn daarom onthutsend: "The Hidden Truth About Ukraine" (The Majdan Revolt) Part 1: www.youtube.com/watch?v=wR1NFI6TBH0

en Part 2: www.youtube.com/watch?v=V0rR2Fh1zWI

Inloggen is een vereiste maar dat is zeker de moeite waard. Geschiedkundig zijn deze interviews heuse eye-openers om de oorzaken van de huidige oorlog te kunnen begrijpen; ook deze medaille heeft twee kanten want er is wel degelijk dood en verderf gezaaid om Oekraïne te destabiliseren en zo een revolutie te ontketenen. Over de interviewer Gian Micalessin: hij is ervaren en neutraal/onafhankelijk en kiest geen partij vóór Rusland of Oekraïne. Feitenmateriaal verzamelen is steeds zijn doel. Gian Micalessin is a war journalist since 1983, Micalessin founded the Albatross Press Agency – with Almerigo Grilz and Fausto Biloslavo – and began his career following the Afghan mujaheddin fighting with the Soviet Red Army. Since then he has recounted more than 40 conflicts from Afghanistan to Iraq, Libya and Syria via the wars of the Former Yugoslavia, South East Asia, Africa and Central America. In addition to articles for “il Giornale” – for which he has worked with since 1988 – he has written for the most important national and international newspapers and magazines (Panorama, Corriere della Sera, Liberation, Der Spiegel, El Mundo, The Express and Far Eastern Economic Review). Micalessin is also a documentary filmmaker and television author. His reports and documentaries have been broadcast by the most important national and international networks (CBS, NBC, Channel 4, France 2, TF1, NDR, TSI, Canale 5, Rai 1, Rai 2 and MTV). In 2011 he won the Ilaria Alpi Award as best documentary with a film produced by MTV about the youth revolt in Benghazi, Libya. In 2012 he also won the journalistic prize Enzo Baldoni of Milan.

Ook interessant om te lezen is het volgende artikel, afkomstig van Reuters: www.reuters.com/article/us-usa-ukrain...

Daarnaast is er een hoofdrol weggelegd voor Sebastopol op de Krim. Het is een thuishaven van de Sovjet/Russische vloot, die door Chroesjtsjov slechts bestuurlijk aan Oekraïne is afgestaan, hoewel er overwegend Russen woonden omdat Stalin de Tataren, die met Hitler hadden gecollaboreerd, had laten vermoorden of deporteren. Na het uiteenvallen van het GOS werd het een betwist gebied.

Genant is Kamala Harris' getwitter dat Oekraïne al lid van de NAVO was: nypost.com/2022/03/16/kamala-harris-t...

De tweet werd snel verwijderd maar het leed was al geschied: Poetins vrees dat Oekraïne door de NAVO al als lid werd beschouwd, was bevestigd.

Merkel heeft toegegeven dat de Minsk-akkoorden bedoeld waren om tijd te rekken om Oekraïne te bewapenen. De NAVO heeft er kennelijk rekening mee gehouden dat Poetin bloedserieus was toen hij zei dat Oekraïne nooit NAVO-lid mocht worden. De NAVO ging kennelijk dus bewust het risico van een oorlog aan door te handelen zoals is aangetoond in de linkjes hierboven.

Ook de toespraken van Van Baalen en Verhofstadt op het Maidanplein hadden het doel olie op het al smeulende vuur te gooien met alle gevolgen van dien voor de vrede en stabiliteit in Oekraïne.

Punt 3: Poetin is de oorlog begonnen en is feitelijk de agressor. Maar er spelen ook nog andere zaken mee waar we het fijne niet van weten. De roep om Rusland definitief te verslaan wordt luider en luider omdat er kennelijk gedacht wordt dat zoiets mogelijk is. De slecht gecoördineerde Russische operatie en de zware verliezen hebben iedereen versteld doen staan. Daarom wordt er gedacht dat Churchills oude plan uit 1945 'en nu rijden we door naar Moskou en bevrijden we Rusland ook meteen van het communisme' nog steeds mogelijk is. Als reden wordt genoemd dat Poetin als hij niet gestopt wordt, van plan is de macht van de Sovjet Unie te herstellen door het Warschaupact in zijn oude glorie te laten herrijzen maar dan zal Poetin de NAVO moeten aanvallen en verslaan en vervolgens niet alleen Oekraïne (dat lukt hem nu al niet of nauwelijks) maar ook Polen, Oost-Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Wit-Rusland, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan permanent moeten bezetten.

Punt 4: De Britten en de VS denken er nu over om Zelenski zwaardere raketten en straaljagers te leveren waarmee Oekraïne de Krim kan beschieten en aanvallen. Zelenski beschouwt de Krim als Oekraïens grondgebied en heeft daar ongetwijfeld verdedigbare argumenten voor maar het is een feit dat Poetin Sebastopol nooit zal opgeven en tot alles in staat is om het te behouden, ook als dat miljoenen mensenlevens kost.