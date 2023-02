Het is een praatspelletje. China wil niet dat Rusland verpletterd wordt en blaft nu een waarschuwing. Als ze echt 155mm shells per treinlading willen leveren dan zouden ze dat DOEN en er niet over praten. Dit is een reden om terughoudend te zijn met wapenlevering omdat Xi mee kan escaleren. Er moet simpelweg een einde aan die oorlog komen en niet met maximalistische wensen geïmplementeerd. Want dat geeft heibel in Rusland. Niemand heeft DAAR zin in. NATO ook niet. Alleen Oekraine zelf komt met kots als "de Krim ook". Ja, publiek zegt de westerse politicoblabla wel dat er internationaal recht bestaat en shit, maar in de praktijk weet iedereen die er toe doet dat er redelijkerwijs een ceasefire uitkomt waar beide partijen ontevreden mee moeten zijn.

Iedereen leidt schade als China logistiek mee gaat doen en de onvermijdelijke sancties volgen. China zelf incluis. Ze zijn daar in Beijing niet achterlijk en wegen alles af. Wat is erger, een instabiel Rusland of wat sancties? De Amerikanen balen enorm als China mee gaat doen. China's onderhandelingspositie is dan ook niet slecht. Temeer daar NATO door hun eigen voorraden heen raakt van een aantal componenten.

Dus die F16's die komen er voorlopig niet, tenzij China full-out gaat maar dat zie ik niet gebeuren.