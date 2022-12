Eerst even lachen om het antwoord op de vraag "Who owns Huawei?" op de FAQ op huawei.com. "Huawei is an independent, privately-held company. We are not owned or controlled by, nor affiliated with the government, or any other 3rd party corporation." Dat is natuurlijk GELUL. Het is hoogstens op papier waar, maar in werkelijkheid is Huawei gewoon een tak van de Chinese inlichtingendienst en iedereen weet dat. Het is sowieso maar zeer de vraag of er boven een bepaalde orde van grootte überhaupt zoiets bestaat als een Chinese private sector, en al helemaal in de IT.

Maar goed, dan de bovenstaande video. Die verscheen rond 29 november voor het eerst op Twitter en lijkt te tonen hoe videos van de grootste protesten sinds Tiananmenplein spontaan verdwijnen. Het is onduidelijk of dit in de cloud of op het apparaat zelf gebeurt. Gelukkig is Huawei wel net op tijd uit het 5G-netwerk van Nederland geknikkerd.