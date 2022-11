Ja-ha het is technisch een Testudo-formatie maar dat kopt minder lekker hou je bek ff. Want dit zagen we afgelopen dagen toch echt voor het eerst: Chinese ME in witte biohazard-pakken. De toekomst die liberalen willen! Hiervoor zagen we ze alleen zonder schilden en heel af en toe met wapenstok. Maar goed, het rommelt in China, want er wonen ineens miljoenen WAPPIES!!!! Het lijkt Canada wel. Reuters schrijft vandaag: "The giant Chinese cities of Guangzhou and Chongqing announced an easing of COVID curbs on Wednesday, a day after demonstrators in southern Guangzhou clashed with police amid a string of protests against the world's toughest coronavirus restrictions. The demonstrations, which spread over the weekend to Shanghai, Beijing and elsewhere, have become a show of public defiance unprecedented since President Xi Jinping came to power in 2012." Hoop aan de hand. Dus na de breek weer heel veel beelden.

Covid-politieformatie treedt aan om de WAPPIES in 't gareel te krijgen (terecht)

Politie drone tegen de WAPPIES: "Blijf thuis of je wordt vervolgd" (terecht)

Nog meer Chinese anti-WAPPIE politie drones (terecht)

Chinese drones ontsmetten WAPPIE-wijken (terecht)

Chinese wappies terecht opgesloten in eigen huis

Chinese wappie volkomen terecht gedwongen uit raam dood te vallen

Chinese kinderen terecht ingezet tegen WAPPIES

Geen overbodige luxe, die schilden tegen de WAPPIES