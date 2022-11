Even voor het overzicht een citaatje van de BBC, waarvan bovenstaand verslaggever Edward Lawrence gearresteerd wordt: "Protests against strict Covid measures in China have spilled into a second night and spread to the biggest cities. Demonstrators gathered in the capital Beijing and the financial hub Shanghai. Many held up blank pieces of paper to express their discontent and acknowledge the censorship. Some have, however, gone as far as calling for President Xi Jinping to step down. (...) It is very unusual for people to publicly vent their anger at Communist Party leaders in China, where any direct government criticism can result in harsh penalties." Reuters benadrukt: "The wave of civil disobedience is unprecedented in mainland China since President Xi Jinping assumed power a decade ago."

Kortom, het is er een bijna ongekend boeltje. Een kwestie die de protesten extra lijkt te voeden is het gerucht dat er tijdens de brand in een flatgebouw te Urumqi (onderstaand) inwoners levend verbrand zouden zijn omdat hun deuren gebarricadeerd waren om lockdowns af te dwingen. Het is onduidelijk of dit werkelijk op die manier gebeurd is, maar het was tijdens de plandemie absoluut wel staand beleid. Wat zeer waarschijnlijk wel klopt, is dat de brandweer ernstige vertraging opliep wegens lockdown-gerelateerde blokkades door heel de stad.

De opstanden krijgen nu langzaam de naam "White Paper Revolution" omdat het beeldmerk neerkomt op demonstranten die lege A4'tjes boven hun hoofd houden. Dat trucje deden Russische demonstranten ook al, en het levert bijzonder effectieve beelden op. Immers, je mag niet eens een protestbord tonen waar helemaal niets op staat. Dus heel veel beelden van heel veel onlusten in heel veel Chinese steden, na de breek.

