POV Bradleys en Leopard 2s die vastlopen in mijnenveld, bemanning ontkomt

Tussenstand: iedereen was dit weekend - terecht - enorm druk met het turven van Oekraïense verliezen van Leopard 2A4's, de in Oekraïne modernste Leopard 2A6's en Bradley IFV's, vooral in het boven- en onderstaande Russische mijnenveld. Die visueel bevestigde teller lijkt nu te staan op 17 uitgeschakelde Bradleys, 1 vernietigde Leopard 2A4, drie uitgeschakelde Leopard 2A6s, waarvan 1 vernietigd en twee verlaten en drie vernietigde Finse Leopard 2R mine-clearing tanks.

Dat zijn significante verliezen, maar wat wel onderbelicht bleef is dat Oekraïne tijdens hun september-offensief vergelijkbare verliezen leed voordat ze vervolgens Kherson ver/heroverde. Het momentum lijkt ondanks de verliezen dan ook nog steeds gestaag maar ferm aan Oekraïense zijde. Vannacht gaf de Oekraïense krijgsmacht voor het eerst een officiële update over de voortgang van het offensief, en meldde dat het de dorpen Blahodatne, Neskuchne en Makaoivka veroverd heeft. Die claims zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.

De meest prominente Russische MilBlogger WarGonzo schrijft: "The enemy continues to advance (...). The enemy entered the settlement Makarovka, which is a more serious loss than Neskuchne (...). Now it is necessary to keep the enemy away from Staromlynovka. If the Armed Forces of Ukraine cusseed, the situation may become critical and much more dangerous that it seems to many now." Voor iemand die altijd de meest geruststellende invalshoek zoekt, klinkt dat weinig gerustgesteld.

Verder toont ook Kadyrov een nieuw 'leger' op het verdrietigste dorpsplein ter wereld, en geloven we er welgeteld niets van dat die troepen Oekraïne ooit bereiken.

Videos van Russische successen op het slagveld ziet u hier en Oekraïense missers/misstanden hier. Videos van Oekraïense successen op het slagveld ziet u hier. En een tijdlijn met het beste van beide ziet u hier. Voor ieder wat wils!



Maar de meest opzienbarende beelden staan natuurlijk gecureerd (ja dat is een Nederlands woord) en al onderstaand en na de breek.

Instant Het Is Niet Bij Te Houden Update: Rusland lanceert een tegenoffensief tegen het Oekraïense tegenoffensief.

Zwaar Oekraïens materieel verlies in Russisch mijnenveld, manschappen ontkomen

Deze OEK video heeft het allemaal: POV én birds eye van inname stuk gras

OEK drone operator viert direct hit

Eerste POV modernste tank in Oekraïene, Leopard 2A6

UKR Humvee aanval op RU loopgraaf. Gvd toch net Redd Alert

Heere deze point blank waanzin hey

the way of men

POV je ontsnapt uit Bradley die even later ophoudt te bestaan

Dit valt inderdaad op ja; OEK eenheden hebben zeer beperkte luchtverdediging

Deze heerlijke ongeleide waanzin

Twee HIMARS op corvee

RU munitiedepot aan ontvangende zijde van HIMARS

oef

Chef OEK inlichtingen ZWIJGT 30 seconden lang

Kristalheldere RU aanvallen op OEK MRAPS

RIP OEKR bevoorradingskonvooi

RU drones versus Leopard 2s

Russische gunships zaaien verderf

Deze heerlijke Russische Mad Max-toestanden