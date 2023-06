Eerste grondfoto van Oekraïense Leopard 2A4

Lang verhaal kort: rondom de stad Tokmak (maps) een moeizame, maar gestaag voorwaarts momentum voor Oekraïne dat zijn speerpunt de 47th Separate Mechanized Brigade gisteren en eergisteren voor het eerst ingezet heeft. Aantallen zijn onmogelijk te geven, maar verliezen aan beide zijden lijken substantieel. "Ukrainian forces have suffered losses in heavy equipment and soldiers as they met greater than expected resistance from Russian forces in their first attempt to breach Russian lines in the east of the country in recent days, two senior US officials tell CNN."

Het slagveld is zo moeilijk te volgen omdat, zoals top-account GeoConfirmed schrijft: "Everything now is speculation based on mostly Russian telegram reporting. And while they normally report "Everything is repelled" they now are reporting about "heavy fights" and "retreated to reserve positions." Ukrainians are holding a tight Opsec regarding the spreading of footage. Russians normally spread footage of Ukrainian losses. But will they still do that if these Ukrainian losses are so deep within Russian lines? Time will tell."

Wel lijkt het duidelijk te worden dat Oekraïne tenminste een aantal Russische posities veroverd heeft. Het meest prominente Russische Telegram-kanaal WarGonzo schrijft: "The situation is really serious. Neo-Nazi's are threatening some of our advanced groups with encirclement."

Meer beeldmateriaal onderstaand en na de breek.

Wow. Die 2A6 is de meest moderne in Oekraïne en 13 Bradleys is niet mals hey

Fiets-forens ongehinderd door plaatselijke HIMARS

POV: je neemt een wijk in

POV: frontale Humvee .50 aanval op loopgraaf

Russische Ka 52 valt Oekraïense pantsercolonne aan

POV: tankaanval te Bakhmut

Vermeende Russische reserves trekken zich terug

Update van Russische MinDef Shoigu gisteren

Dichtste zoom die we konden vinden; voor de liefhebber

Eerste beelden uitgeschakelde Leopard 2A4

hehe