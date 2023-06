Zo dan. Struikelt ome Jens daar bovenstaand even op de zaken vooruit. Formeel was het de bedoeling dat vandaag op de NAVO-top te Brussel aangekondigd zou worden dat de NAVO Oekraïense piloten op het F-16-platform zal gaan trainen. Maar bovenstaand zegt Stoltenberg dus over de levering van F-16-toestellen dat de training van Oekraïense piloten op F-16s al is begonnen. "Exactly when decisions will be taken it's too early to say, but the fact that training has started, provides us with the option to also decide to deliver planes, and then the pilots will be ready to fly them." Nou, daar zit geen woord Noors tussen.

Het lijkt erop dat Denemarken een leidende rol speelt in de F-16-trainingen, en dat is toevallig wel het land waar met afstand het beste F-16-filmpje ooit gemaakt vandaan komt. Verder nog een leuk detail; de ongeveer 250 straaljagers van Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen vliegen sinds kort als 1 verenigde Scandinavische pantservuist onder callsign Blood Eagle [okay die naam verzonnen we zelf].

In ander nieuws citeert Reuters vandaag een Poolse militaire analist die zegt dat Oekraïne nu drie van hun twaalf pantserbrigades ingezet hebben. 1 Oekraïense brigade bestaat uit zo'n 4000 troepen. Dat komt in totaal dus neer op een pantser-strijdmacht met zo'n 48.000 man. De adviseur van The Office of the President of Ukraine Mykhailo Podolyak zegt dat "het tegenoffensief nog niet begonnen is, Oekraïense soldaten testen de vijandelijke linies, voornamelijk met aanvallende acties om de Russische verdediging te verzwakken."

Dat lijkt ons een iets te lichtzinnige weergave van de acties afgelopen twee dagen, maar hij heeft gelijk in de zin dat Oekraïne pas ongeveer een kwart van z'n pantser-slagkracht ingezet heeft. Zelfs de modernste Leopard 2A6's zijn inmiddels ingezet (en drie uitgeschakeld), maar de Britse Challenger 2's hebben we nog altijd niet operationeel gezien.

Onderstaand weer een veelheid aan beelden die vandaag in meerderheid ongunstig stemmen voor Rusland. En mocht u dat te MSM vinden, kijk dan gerust hier en hier bij mensen die heel erg hun best doen het te laten lijken alsof Oekraïne aan de verliezende hand is.

Stand van zaken volgens ISW

Girkin zeldzaam opstandig tegen Poetin

No Oliver, they're not

Opnieuw ferme taal van de NAVO. "As long as it takes"

Een Duitse humble brag

Een geborgen Bradley

Day at the office

Russische POW's adresseren hun commandanten

stash

wesleysnipestear.jpeg