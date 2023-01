Klinkt spannend hè, in deze tijden: "F-16s in Denmark on an exercise. Lots of aircraft passing through the same airspace quickly." Het is niet onwaar, maar de sluimerende implicatie dat het iets met ONS OOSTFRONT te maken heeft, is onjuist. Het is inderdaad de Deense luchtmacht, maar het is hun F16 Airpower Demoteam tijdens de oefening van een luchtshow op 17 januari 2020. De manoeuvres zelf vallen niet buiten de gebruikelijke groepsmanoeuvres tijdens luchtshows, maar de POV van waaruit het gefilmd is zagen we in al onze jaren als online MilAv-hobbyisten nog nooit eerder. Zo'n event density, in zo'n kleine sector, in zo'n korte tijd, ongekend. Hoezeer de POV het filmpje maakt ziet u onderstaand, want dat is exact dezelfde drill, maar dan vanaf zo'n 50 meter naar links gefilmd. En die opname komt toch niet half zo hard binnen.

In ander nieuws, MinDef Ollongren zegt dat Oekraïne nog geen verzoek voor F16's heeft ingediend.

Zelfde drill, andere hoek